Keystone

Kevin Fiala ha messo a referto un gol e un assist nella vittoria per 5-0 dei suoi Los Angeles Kings sugli Edmonton Oilers.

Swisstxt

Per il sangallese, eletto come seconda stella del match, si tratta del 35o centro stagionale e il 7o nelle ultime 6 partite.

Con questo successo i Kings si sono assicurati il vantaggio casalingo nel primo round dei playoff, che li vedrà di fronte proprio agli Oilers.

Rete anche per Lian Bichsel nella sconfitta per 6-4 dei Dallas Stars a Detroit, mentre Pius Suter è rimasto a secco nella vittoria per 2-1 dei Canucks sugli Sharks.