  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey I due punti di Josi non bastano ai Predators

Swisstxt

7.4.2026 - 08:39

Josi
Josi
Keystone

Nel delicato scontro diretto per una wildcard ad ovest, i Predators sono stati sconfitti per 3-2 ai rigori dai Kings.

SwissTXT

07.04.2026, 08:39

07.04.2026, 09:17

A Nashville non sono così bastati un gol e un assist di capitan Josi e si trova ora a -2 da Los Angeles.

Rientro vincente invece per Niederreiter. Il grigionese è tornato sul ghiaccio per la prima volta dopo le Olimpiadi e ha potuto festeggiare il successo dei suoi Winnipeg Jets per 6-2 contro i Seattle Kraken, senza però finire sul tabellino.

I Tampa Bay Lightning di Moser sono invece stati sconfitti per 4-2 dai Buffalo Sabres.

I più letti

Gli svizzeri cambiano meta? Ecco come pesa l’effetto Trump sui viaggi
Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme a Marrakesh, la foto che toglie ogni dubbio
Possibile carenza di benzina tra pochi giorni: quali conseguenze in Svizzera?
Intensi bombardamenti  su Teheran - L'Iran colpisce un complesso petrolchimico in Arabia Saudita - Khamenei in fin di vita?
Ella, emigrata dalla Svizzera in Vietnam, ha già dei ripensamenti: «Sono stufa»

Altre notizie

Hockey. Vittorie per Zurigo e Ginevra

HockeyVittorie per Zurigo e Ginevra

Hockey. Nino Niederreiter pronto al rientro

HockeyNino Niederreiter pronto al rientro

Quasi record. Brent Burns ha raggiunto le 1000 partite consecutive in NHL, è il secondo a riuscirci

Quasi recordBrent Burns ha raggiunto le 1000 partite consecutive in NHL, è il secondo a riuscirci