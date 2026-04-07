Josi Keystone

Nel delicato scontro diretto per una wildcard ad ovest, i Predators sono stati sconfitti per 3-2 ai rigori dai Kings.

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A Nashville non sono così bastati un gol e un assist di capitan Josi e si trova ora a -2 da Los Angeles.

Rientro vincente invece per Niederreiter. Il grigionese è tornato sul ghiaccio per la prima volta dopo le Olimpiadi e ha potuto festeggiare il successo dei suoi Winnipeg Jets per 6-2 contro i Seattle Kraken, senza però finire sul tabellino.

I Tampa Bay Lightning di Moser sono invece stati sconfitti per 4-2 dai Buffalo Sabres.