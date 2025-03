In forma KEYSTONE

Kevin Fiala sta contribuendo a suon di punti all’ottimo momento dei suoi Los Angeles Kings, giunti al settimo successo negli ultimi otto incontri e terzi nella Pacific Division.

SwissTXT Swisstxt

L’attaccante rossocrociato ha infatti messi a referto un gol e un assist nel roboante successo per 7-2 dei californiani contro i Carolina Hurricanes, salendo a quota 47 punti in stagione (26 gol e 21 assist).

È invece stata una serata più complicata per i New Jersey Devils, ai quali non sono bastati un gol e un assist di Nico Hischier contro gli Ottawa Senators, impostisi per 3-2.