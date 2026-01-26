I ticinesi non hanno mai mollato una partita in cui sono stati a lungo in svantaggio. KEYSTONE

L’Ambrì strappa due punti pesanti sul ghiaccio del Servette, imponendosi 4-3 all’overtime.

La serata, però, si era messa subito in salita. A metà gara i biancoblù erano sotto 2-0, trafitti dalle reti di Granlund e Saarijärvi, con l’inerzia tutta dalla parte dei ginevrini. La scossa arriva nel finale del periodo centrale, con Dario Wüthrich che accorcia al 37’21’’. Poi, poco dopo la seconda pausa, al 44’05’’, ci pensa Formenton a rimettere tutto in equilibrio.

Il Servette reagisce subito e torna avanti con Rutta, ma il colpo del ko non arriva. A 2’40’’ dalla sirena finale, ecco l’illuminazione di Joly, che trova il 3-3 e manda la sfida all'overtime, dove Formenton firma il gol decisivo e regala il successo ai biancoblù.

Con questa vittoria l’HCAP si porta a due soli punti dal Kloten, dodicesimo, e rilancia con forza la propria corsa per evitare i playout.