Entrambe a segno Imago

Due su due per le rossocrociate nel Torneo delle Quattro Nazioni.

Dopo aver battuto al debutto 4-1 l'Ungheria, la Svizzera ha sconfitto sul ghiaccio di Kloten anche la Francia, superata con lo stesso punteggio.

In vantaggio a metà primo tempo con Wey, al secondo gol in due partite, le elvetiche sono state raggiunte dalle francesi in 23», ma hanno poi allungato definitivamente grazie a Müeller, Stalder (anche loro già a segno venerdì) e Ryhner.

Swisstxt