È finita tra l'Ambrì e DiDomenico: la separazione è immediata

Chris DiDomenico. KEYSTONE

L'Ambrì-Piotta ha deciso di separarsi con effetto immediato dal suo top scorer Chris DiDomenico, in un momento delicatissimo della stagione.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Ambrì-Piotta ha risolto con effetto immediato il contratto di Chris DiDomenico, come riportato da «Watson».

Il tentativo di trasferirlo è fallito per lo scarso interesse del mercato e per il rifiuto del giocatore di andare al Bolzano.

L'addio arriva a tre partite dalla fine della regular season, con i biancoblù ormai destinati ai playout. Mostra di più

È finita tra l’Ambrì-Piotta e Chris DiDomenico. Il club leventinese ha risolto con effetto immediato il contratto dell'attaccante canadese, che sarebbe scaduto al termine della stagione.

Stando a «Watson», che cita il suo esperto Klaus Zaugg, la decisione è maturata dopo giorni di tentativi falliti di trovare una soluzione di mercato.

Negli ultimi giorni la società aveva provato a trovare una sistemazione al 37enne, senza però riuscirci. L'interesse da parte di altri club si è rivelato tiepido e lo stesso DiDomenico avrebbe declinato la possibilità di trasferirsi al Bolzano, formazione che milita nella ICE Hockey League.

Un'operazione che, di fatto, non ha mai trovato i presupposti per andare in porto.

L'esclusione dalla trasferta di sabato a Zugo, per scelta dell'allenatore Jussi Tapola, aveva già fatto capire che la rottura fosse vicina. Ora sembra essere arrivata l'ufficialità.

Arrivato in Ticino nell'ottobre 2024 nello scambio con il Friborgo che aveva coinvolto Jakob Lilja, DiDomenico ha totalizzato 86 presenze con la maglia biancoblù, firmando 22 reti e 64 assist. In precedenza aveva vestito in Svizzera anche le maglie di Langnau e Berna.

Giocatore di talento e personalità marcata, non sempre facile da gestire, il canadese paga probabilmente anche una questione di equilibri interni. Tapola ha costruito la sua filosofia attorno al concetto di gruppo sopra ogni individualità, e in questo contesto non ci sarebbe stato più spazio per lui.

Finale di stagione complicato

Sul fronte dirigenziale, le decisioni spettano ufficialmente al direttore sportivo ad interim Alessandro Benin.

Ma sempre secondo «Watson», dietro le quinte starebbe già muovendosi il futuro direttore sportivo Lars Weibel, ancora formalmente sotto contratto con la Federazione svizzera e dunque non operativo in modo ufficiale.

L'addio del top scorer arriva in un momento estremamente delicato della stagione. All'Ambrì restano tre partite di regular season e tutto lascia pensare a uno spareggio salvezza contro l'Ajoie.

Il Kloten, dodicesimo, è distante sette punti e appare ormai difficilmente raggiungibile.