Malgin: «Incredibile vedere Federer nello spogliatoio», Niederreiter: «Siamo un gruppo che si sacrifica»

Malgin gira la partita! 28.05.2026

La Svizzera cancella il tabù Svezia e artiglia la semifinale iridata davanti al proprio pubblico. Da Malgin a Niederreiter: ecco le voci a caldo dal ghiaccio della Swiss Life Arena.

Redazione blue Sport Luca Betschart

Un trionfo storico, nato dalla capacità di non disunirsi dopo lo svantaggio iniziale siglato da Karlsson. Il 3-1 rifilato alla Svezia porta le firme d'autore di Roman Josi, Denis Malgin e Calvin Thürkauf, proiettando i rossocrociati verso la semifinale di sabato contro la sorpresa Norvegia.

Ecco l'analisi di due dei protagonisti raccolto a caldo nel post-partita.

Denis Malgin: «Il gol? Ho visto lo spazio e ho colpito»

L'autore della splendida rete del sorpasso elvetico ha analizzato così la sua prodezza personale: «Ho ricevuto un passaggio meraviglioso da Josi e ho iniziato a muovere le gambe. Avevo molto spazio a disposizione: ho guardato a destra e a sinistra, non c'era nessuno. A quel punto ho preso il buco centrale, ho controllato la posizione del portiere e l'ho infilato in mezzo, alto».

L'attaccante degli ZSC Lions ha poi evidenziato la chiave tattica che ha permesso agli uomini di Cadieux di mettere sotto gli svedesi nel secondo periodo: «Il nostro piano è cercare di giocare velocemente e far passare il disco dietro ai loro difensori. Guardiamo sempre in avanti per portare costantemente il disco in zona d'attacco, e oggi lo abbiamo fatto davvero bene».

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Sulla semifinale di sabato contro i norvegesi, Malgin predica concentrazione: «La Norvegia è sicuramente un ottimo avversario, una squadra giovane che non si trova in semifinale per caso. Sarà una sfida intensa ed emozionante».

Infine, una battuta sul brivido vissuto nel pre-partita grazie a un ospite d'eccezione: «Naturalmente è stato incredibile quando Roger Federer è entrato nel nostro spogliatoio, ha elencato i sei titolari e ha stretto la mano a tutti noi».

Nino Niederreiter: «Sfattato un tabù lungo 13 anni»

Un'analisi lucida e di grande carattere quella di Nino Niederreiter, che ha sottolineato l'intensità della battaglia sul ghiaccio: «È stata una partita decisamente intensa. Volevamo mantenere i ritmi altissimi fin dal primo ingaggio, andando a chiudere ogni balaustra e completando ogni carica per togliere ossigeno alle loro individualità. Poi loro hanno trovato lo 0-1, un episodio che non era certo nei nostri piani, ma alla fine stasera ha vinto la squadra migliore».

L'esperto attaccante dei Winnipeg Jets non ha nascosto il valore storico di questo successo, che cancella la striscia horror di nove k.o. consecutivi contro gli scandinavi nelle grandi rassegne: «Questa vittoria è bellissima. Mi sono reso conto che l'ultima volta che avevamo battuto la Svezia era il 2013, è passato davvero tantissimo tempo. Togliersi questo peso è una sensazione stupenda».

Anche da parte sua, il rispetto per il prossimo avversario sulla strada che porta alla finale per l'oro è massimo: «La Norvegia merita assolutamente di essere tra le prime quattro. Hanno conquistato punti pesantissimi contro grandi nazionali e hanno eliminato la Lettonia. Nessuno arriva a questo punto del Mondiale solo per fortuna. Di conseguenza sono un'ottima squadra e dovremo essere bravi ad adattarci al loro gioco».

Il segreto di questo gruppo, secondo il grigionese, risiede proprio nell'unione dimostrata anche nei momenti di sofferenza, come durante i cinque minuti di inferiorità numerica seguita al cross-check di Kukan: «Siamo un collettivo in cui tutti si sacrificano per il compagno. Lo si è visto chiaramente anche stasera, in pista e in panchina tutti facevano il tifo per gli altri. Sono convinto che ognuno di noi sia estremamente orgoglioso della prestazione offerta».