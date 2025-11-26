L'ala destra svedese Einar Emanuelsson IMAGO/Bildbyran

Il 28enne in prestito dal Lulea è il nono straniero dei bianconeri.

Il Lugano ha ufficializzato quanto anticipato dal portale svedese Hockeynews: per far fronte alla prolungata assenza di Brendan Perlini e all’incertezza sul rientro alle competizioni di Rasmus Kupari, i bianconeri hanno ingaggiato, con la formula del prestito, fino al termine della stagione 2025-26 l’attaccante svedese Einar Emanuelsson.

Il 28enne diventa così il nono straniero dei sottocenerini e lascia ancora a disposizione una sola licenza per giocatori d’importazione.

Finora ha giocato solo per il Lulea, squadra con cui ha disputato fino ad oggi la sua 11a stagione nella Sweden Hockey League un totale di 526 partite (159 punti).

L’ala destra, descritta dal GM Janick Steinmann come «veloce, grintosa e che gioca con molta energia e intensità», ha vinto il titolo nazionale nella scorsa stagione, quando il Lulea ha sconfitto nell’atto conclusivo il Brynäs.