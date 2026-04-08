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Hockey Ecco i primi convocati di Fischer in vista dei Mondiali casalinghi

Swisstxt

8.4.2026 - 17:09

Nazionale Svizzera
Nazionale Svizzera
KEYSTONE

Patrick Fischer ha diramato la lista dei convocati per la prima settimana di preparazione in vista dei Mondiali di Zurigo e Friborgo.

SwissTXT

08.04.2026, 17:09

08.04.2026, 17:56

Tra i 24 nomi spiccano quelli di Miles Mueller (Ambrì) e Niklas Blessing (Bienne), alla prima chiamata in rossocrociato.

Per le amichevoli di Topolcany contro la Slovacchia (16-17 aprile) faranno parte della selezione elvetica anche l'altro biancoblù Dario Wuethrich e i bianconeri Lorenzo Canonica, Calvin Thuerkauf e David Aebischer.

Non è stato inserito invece Luca Fazzini, miglior marcatore svizzero della regular season di NL con 47 punti, di cui 16 reti, in 52 partite.

I Mondiali, giova ricordarlo, hanno luogo da venerdì 15 maggio fino a domenica 31 maggio.

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