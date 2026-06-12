Il Friburgo si è laureato campione della stagione passata (foto d'archivio). KEYSTONE

La National League ha pubblicato il calendario della stagione 2026-27.

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Martedì 15 settembre l'Ambrì sarà impegnato sul ghiaccio dell'Ajoie, mentre il Lugano in casa contro il Ginevra. Tre giorni più tardi i biancoblù ospiteranno il Rapperswil e i bianconeri saranno di scena a Kloten.

I quattro derby sono invece in programma il 26 settembre e 22 dicembre alla Cornèr Arena e il 31 ottobre e 5 febbraio in Leventina.

La regular season si chiuderà il 1° marzo con Friborgo-Lugano e Ginevra-Ambrì, mentre i giochi per il titolo scatteranno il 13 del mese stesso.