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Quando il primo derby? Ecco il calendario di National League: l'Ambrì inizia in trasferta, il Lugano in casa

Swisstxt

12.6.2026 - 14:50

Il Friburgo si è laureato campione della stagione passata (foto d'archivio).
Il Friburgo si è laureato campione della stagione passata (foto d'archivio).
KEYSTONE

La National League ha pubblicato il calendario della stagione 2026-27.

SwissTXT

12.06.2026, 14:50

12.06.2026, 15:47

Martedì 15 settembre l'Ambrì sarà impegnato sul ghiaccio dell'Ajoie, mentre il Lugano in casa contro il Ginevra. Tre giorni più tardi i biancoblù ospiteranno il Rapperswil e i bianconeri saranno di scena a Kloten.

I quattro derby sono invece in programma il 26 settembre e 22 dicembre alla Cornèr Arena e il 31 ottobre e 5 febbraio in Leventina.

La regular season si chiuderà il 1° marzo con Friborgo-Lugano e Ginevra-Ambrì, mentre i giochi per il titolo scatteranno il 13 del mese stesso.

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