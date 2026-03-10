  1. Clienti privati
Hockey Ecco il programma della Nazionale ai Mondiali casalinghi

Swisstxt

10.3.2026 - 17:04

Nazionale svizzera
Nazionale svizzera
KEYSTONE

È stato definito il calendario della Nazionale svizzera in vista dei prossimi Mondiali di hockey casalinghi, in programma dal 15 al 31 maggio a Zurigo e Friborgo.

SwissTXT

10.03.2026, 17:04

10.03.2026, 17:12

Oltre alle partite amichevoli con Slovacchia (16 e 17 aprile a Topolcany) e Ungheria (23-24 aprile a Bienne), gli uomini di Fischer parteciperanno anche a due tornei dell'Euro Hockey Tour.

Nel primo (30 aprile-3 maggio) i rossocrociati affronteranno Svezia, Finlandia e Cechia mentre nel secondo torneo la Nazionale dovrà vedersela con Finlandia, Svezia e Cechia, sfide in programma tra il 7 e il 10 maggio.

