Per il WEHT di Kloten, dal 19 al 22 agosto, sono state chiamate 24 giocatrici.

Otto vantano oltre cento presenze e 15 hanno vinto il bronzo olimpico a Milano.

La squadra è guidata dalla capitana Lara Stalder. Tra le convocate pure Nicole Vallario ed Elena Gaberell, le due rappresentanti della Svizzera italiana.

Sei giocatrici hanno annunciato il ritiro dalla Nazionale: Christen, Sigrist, Ingold, Quennec, Rueedi e Lutz. Nello staff tecnico si è aggiunto Corsin Camichel come performance coach.