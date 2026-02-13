Nicole Vallario
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Shannon Miller ha diramato la prima convocazione come allenatrice della Nazionale svizzera.
Per il WEHT di Kloten, dal 19 al 22 agosto, sono state chiamate 24 giocatrici.
Otto vantano oltre cento presenze e 15 hanno vinto il bronzo olimpico a Milano.
La squadra è guidata dalla capitana Lara Stalder. Tra le convocate pure Nicole Vallario ed Elena Gaberell, le due rappresentanti della Svizzera italiana.
Sei giocatrici hanno annunciato il ritiro dalla Nazionale: Christen, Sigrist, Ingold, Quennec, Rueedi e Lutz. Nello staff tecnico si è aggiunto Corsin Camichel come performance coach.