Ecco perché un arbitro di hockey è stato bandito a vita. Il video mostra il «gravissimo» errore

La KHL sta nuovamente mostrando i muscoli, ma questa volta nei confronti del proprio arbitro che ha convalidato un gol durante la partita tra SKA San Pietroburgo e Avtomobilist Ekaterinburg.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel campionato di hockey KHL un arbitro è stato bandito a vita.

Il motivo? Ha accordato una rete allo SKA di San Pietroburgo - in campo contro l'Automobilist di Jekaterinburg - mentre le immagini video dimostrano l'evidente non validità della rete.

Si tratta del secondo arbitro a subire una condanna tanto pesante, dopo il caso di Tim Peel, che la NHL «pre-pensionò» nel 2021.

In KHL i direttori di gara non sono protetti quanto lo sono in NHL, in quanto non sono sostenuti da un sindacato di categoria. Mostra di più

Alcuni sport hanno ottenuto risultati migliori di altri nel ridurre al minimo il ruolo che può svolgere l'errore umano, adottando tecnologie che rendono più facile, e giusto, l'operato gli arbitri.

Chissà che in futuro non si vedranno arbitri robot gestiti dall'intelligenza artificiale; ma abbiamo ancora molta strada da fare prima di arrivare a quel punto. E se allora avremmo raggiunto il pinnacolo della giustizia sportiva è un altro discorso.

L'hockey è solo uno dei tanti sport in cui le decisioni arbitrali sono una fonte costante di polemiche, in gran parte per le revisioni dei fuorigioco, agli interventi tra giocatori che ballano sul filo del regolamento disciplinare o, nonostante le videocamere di porta, anche per quel che riguarda l'entrata o meno del disco in rete.

Proprio nel caso di una di queste decisioni, la KHL ha scelto una linea molto dura, squalificando a vita un arbitro dalla lega per non aver annullato un gol. La partita in questione? Quella tra lo SKA San Pietroburgo e l'Automobilist di Jekaterinburg.

Nel video sottostante si può vedere che il disco è entrato in porta attraverso uno strappo sul lato della rete. Il gol è stato convalidato dall'arbitro.

A KHL ref was BANNED FOR LIFE after initially allowing this goal to stand when the puck entered the goal through a gap in the side of the netting



(via @khl, h/t @HockeyNewsHub)

La KHL ha riconosciuto l'errore e ha dichiarato che il responsabile del video che avrebbe dovuto annullare il punteggio è stato bandito a vita dal lavorare in qualsiasi altra partita.

Sebbene la commissione arbitrale abbia ammesso l'errore e abbia sanzionato molto duramente il commissario che ha commesso l'errore, la vittoria per 2-1 del San Pietroburgo rimane valida, per il momento, poiché la squadra sconfitta non ha la possibilità di presentare ricorso.

Un precedente in NHL

Non è la prima volta che un arbitro di hockey perde il lavoro a causa di una decisione errata.

Era già successo in NHL nel 2021, quando è stato concesso il «pre-pensionamento» a Tim Peel, dopo che è stato sorpreso a inventare un fallo con il microfono acceso durante una partita tra i Red Wings e i Predators.

I diritti degli arbitri: KHL vs NHL

In quello che è un aspetto piuttosto contraddittorio di questo sport, gli arbitri della KHL non hanno un sindacato che li protegga dalle ritorsioni della lega.

Come riporta «redwingsinsider», gli arbitri della NHL, invece, godono della protezione del sindacato, che li aiuta a difenderli da critiche spesso eccessive, salvaguardando al contempo la loro carriera sul ghiaccio.

Sebbene ultimamente sembrino peccare di eccessiva cautela, commettendo più di qualche errore, la sicurezza del posto di lavoro è garantita.