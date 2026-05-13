La difesa tedesca non è stata travolta solo dallo svizzero Sven Andrighetto. Keystone

Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagnerà attraverso il grande evento di Zurigo e Friborgo con tutte le notizie, highlights, gol e risultati.

Redazione blue Sport Luca Betschart

Quando e dove si svolgono?

I Campionati del Mondo di hockey su ghiaccio si terranno in Svizzera dal 15 al 31 maggio 2026. Inizialmente il torneo avrebbe dovuto disputarsi nel 2020, ma venne cancellato a causa della pandemia di Covid.

La Svizzera ha poi ottenuto nuovamente l'organizzazione dell'evento per il 2026.

Le partite si giocheranno in due sedi. Il Gruppo A sarà ospitato alla Swiss Life Arena di Zurigo, che può accogliere circa 12’000 spettatori, mentre il Gruppo B disputerà i propri incontri alla BCF Arena di Friborgo, con una capienza di 8'934 posti.

Dalle semifinali del 30 maggio in avanti, tutte le sfide si svolgeranno invece a Zurigo.

La formula del torneo

Le 16 Nazionali partecipanti saranno suddivise in due gruppi da otto squadre. Durante la fase preliminare ognuna affronterà una volta tutte le avversarie del proprio gruppo.

Le prime quattro classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finale. Da quel momento il torneo proseguirà con il classico sistema a eliminazione diretta fino alla finale.

Le due Nazionali sconfitte in semifinale si contenderanno inoltre la medaglia di bronzo nella finale per il terzo posto.

I gruppi

Gruppo A (a Zurigo) Stati Uniti (campioni in carica)

Svizzera

Finlandia

Germania

Lettonia

Austria

Ungheria

Gran Bretagna Mostra di più

Gruppo B (a Friborgo) Canada

Svezia

Repubblica Ceca

Danimarca

Slovacchia

Norvegia

Slovenia

Italia Mostra di più

Le partite del girone della Nati

Il programma delle partite della Svizzera Venerdì 15 maggio, ore 20h20: USA - Svizzera

Sabato 16 maggio, ore 20h20: Svizzera - Lettonia

Lunedì 18 maggio, ore 20h20: Germania - Svizzera

Mercoledì 20 maggio, ore 16h20: Austria - Svizzera

Giovedì 21 maggio, ore 20h20: Svizzera - Gran Bretagna

Sabato 23 maggio, ore 16h20: Svizzera - Ungheria

Martedì 26 maggio, ore 20h20: Svizzera - Finlandia Mostra di più

Numerosi volontari

Per garantire il buon funzionamento del torneo saranno necessari circa 1'000 volontari per ciascuna sede. Lo ha spiegato Sabina Vögeli, responsabile dei volontari per i Mondiali.

Mondiali di hockey 2026 Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati. Keystone

A Zurigo l’interesse è stato enorme: già all'inizio di gennaio si erano registrate circa 1'100 persone, un numero più che sufficiente.

Per partecipare bisogna essere maggiorenni e, a seconda della sede, parlare tedesco, francese o inglese.

È inoltre richiesta una disponibilità minima di sette giorni. I volontari saranno impiegati in diversi settori, tra cui centro media, sicurezza e logistica.

Dove sono disponibili i biglietti?

La caccia ai biglietti è già iniziata da tempo. I pacchetti giornalieri sono stati messi in vendita ufficialmente nel settembre 2025, mentre i biglietti singoli sono disponibili dall'inizio di febbraio 2026.

Non tutte le partite sono ancora sold out e, aggiornamento all'8 maggio 2026, restano ancora alcuni pacchetti giornalieri per le gare della Svizzera.

Clicca qui per una panoramica.

I favoriti

Le pretendenti al titolo non mancano. Gli Stati Uniti arrivano da campioni del mondo in carica e campioni olimpici dopo il successo ottenuto a febbraio.

Tuttavia il torneo svizzero potrebbe essere molto diverso rispetto ai Giochi di Torino, dato che molte stelle NHL non saranno presenti.

Il Canada resta sempre una delle grandi favorite, ma anche Svezia, Repubblica Ceca e Finlandia puntano apertamente al titolo. E poi c'è naturalmente la Svizzera, reduce da due medaglie d'argento conquistate nelle ultime due edizioni dei Mondiali.

La Svizzera targata NHL

Un Mondiale in casa rappresenta un appuntamento speciale anche per i giocatori svizzeri impegnati in NHL. Non tutti, però, potranno esserci. Kevin Fiala dovrebbe infatti saltare il torneo dopo il grave infortunio alla gamba subito ai Giochi Olimpici, mentre Jonas Siegenthaler è pure indisponibile.

Per il resto, il selezionatore Jan Cadieux potrà contare su numerosi rinforzi dal Nord America. Confermati Nico Hischier e Timo Meier dei New Jersey Devils, Roman Josi dei Nashville Predators, Nino Niederreiter dei Winnipeg Jets, Pius Suter dei St. Louis Blues e Janis Moser dei Tampa Bay Lightning.

Resta invece ancora da chiarire la situazione di Philipp Kurashev. La Federazione svizzera ha spiegato che l'attaccante dei San Jose Sharks dovrà sottoporsi a ulteriori controlli medici e che la sua situazione verrà valutata giorno per giorno.

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