Florida-Edmonton KEY

Edmonton può continuare a sognare di conquistare la Coppa Stanley.

SwissTXT Swisstxt

Gli Oilers hanno infatti pareggiato sul 2-2 la serie di finale di NHL battendo in trasferta Florida per 5-4 al supplementare, dove si è giunti per la terza volta in quattro sfide. E pensare che i Panthers, sullo slancio del 6-1 di lunedì, hanno chiuso il primo tempo in vantaggio di tre reti.

Ma i canadesi nel periodo centrale hanno rimesso le cose a posto nel giro di 12'. Dopo il botta e risposta del 3o periodo, è stato decisivo di nuovo il tedesco Leon Draisaitl con la sua 11a rete dei playoff (32 punti totali).