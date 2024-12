Svizzera-Cechia KEY

La Svizzera ha perso anche l'ottava partita giocata in casa nell'ambito dell'Euro Hockey Tour in tre anni.

SwissTXT Swisstxt

A Friborgo gli elvetici si sono inchinati alla Cechia per 2-0. A mancare agli uomini di Fischer è stata soprattutto la freddezza sotto porta, come nel finale di periodo centrale, quando gli svizzeri hanno chiuso a lungo nel loro terzo i cechi. A decidere l'incontro sono stati due stranieri del Davos, Zadina e Stransky, che nel primo tempo non si sono invece fatti pregare per battere Waeber. I rossocrociati proveranno a rifarsi domani contro la Finlandia.