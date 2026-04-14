Roman Josi e Nino Niederreiter non disputeranno i playoff di NHL e dovrebbero dunque essere a disposizione di Fischer per i Mondiali in Svizzera.
Nonostante un assist del bernese i Preds sono stati battuti 3-2 dagli Sharks (privi di Kurashev, in soprannumero), incappando nella 6a sconfitta delle ultime 10 partite, mentre i Jets si sono arresi per 6-2 ai Golden Knights (senza Bichsel, non schierato).
Festeggiano invece i Kings dell’infortunato Kevin Fiala, che grazie alla 7a vittoria negli ultimi 9 incontri (5-3 a Seattle sui Kraken) hanno vinto la corsa ai playoff ad ovest.