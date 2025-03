El Nino

Dopo un passaggio a vuoto durato tre partite, i Jets hanno ripreso a macinare punti, infilando la seconda vittoria in due giorni.

Swisstxt

A Newark, il derby rossocrociato fra Niederreiter, Hischier e Meier non ha avuto storia. Nel 6-1 finale la festa è stata tutta del 32enne grigionese, il quale, come i connazionali, non è comunque riuscito a finire sul tabellino.

L’ha invece fatto Pius Suter, salito a quota 29 punti stagionali grazie all’assist per il definitivo 3-1 di Vancouver su Minnesota.

Schierato per soli 6', Philipp Kurashev ha potuto sorridere per il 4-3 con cui Chicago si è imposto su Utah all'OT.