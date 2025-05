Nino Niederreiter KEY

Nella notte NHL i Dallas Stars hanno superato ancora una volta i Winnipeg Jets, chiudendo la serie sul 4-2 e mettendo mestamente fine alla stagione dei canadesi, capaci di condurre una regular season da protagonisti.

Swisstxt

A decidere la sfida è stato Thomas Harley, che al 61’33" ha siglato la rete del 2-1 dopo il pareggio maturato nei tempi regolamentari.

Avanza quindi il difensore elvetico Lian Bichsel (impiegato 10'21").

Si attendono invece notizie per Nino Niederreiter (sul ghiaccio per 12’56") che potrebbe ora rinforzare la Svizzera per la fase calda dei Mondiali.