Fiala Keystone

Devono salutare i playoff i Kings di Kevin Fiala, battuti 6-4 in gara-6 dagli Oilers ed eliminati per il quarto anno consecutivo al primo turno dai canadesi.

Swisstxt

Non è bastata una postseason da più di un punto a partita per il sangallese, ora candidato a raggiungere la Nazionale di Patrick Fischer.

Non hanno chiuso i conti gli Stars di Bichsel (rientrato anzitempo negli spogliatoi a causa di un infortunio), sconfitti 7-4 in gara-6 da Colorado, mentre avanzano al secondo round Vegas (3-2 sui Wild con Schmid in panchina) e Toronto (4-2 sui Senators).