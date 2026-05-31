Gli elvetici sono comunque arrivati alla prima pausa sullo 0-0, anche grazie a un gol annullato dopo visione del video a Lundell. Nel secondo tempo la musica è cambiata e i rossocrociati col passare dei minuti hanno preso in mano il match, sfiorando il gol d'apertura con Kukan. Anche nel terzo periodo le due squadre non sono riuscite a trovare la via del gol e si è così arrivati all'overtime, deciso da Helenius dopo un palo di Puljujarvi e un incrocio di Riat.