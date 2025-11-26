  1. Clienti privati
Hockey Einar Emanuelsson arriverà presto a Lugano?

Swisstxt

26.11.2025 - 08:03

Emanuelsson
Emanuelsson
KEY

Linus Omark continua a essere, anche se indirettamente, protagonista del mercato del Lugano.

SwissTXT

26.11.2025, 08:03

26.11.2025, 08:36

Il suo arrivo al Lulea via Overtornea, unito a quelli di Brendan Shinnimin e Ben Tardif, ha fatto finire in tribuna l’attaccante Einar Emanuelsson. E proprio quest’ultimo, secondo il portale svedese Hockeynews, si appresta a raggiungere la Cornèr Arena per indossare la maglia bianconera.

In questa stagione il 28enne, di ruolo ala destra, ha messo a referto 2 assist in 19 partite, mentre nella scorsa il suo bottino era stato di 6 reti e 5 assist in 66 incontri.

