Linus Omark continua a essere, anche se indirettamente, protagonista del mercato del Lugano.

Il suo arrivo al Lulea via Overtornea, unito a quelli di Brendan Shinnimin e Ben Tardif, ha fatto finire in tribuna l’attaccante Einar Emanuelsson. E proprio quest’ultimo, secondo il portale svedese Hockeynews, si appresta a raggiungere la Cornèr Arena per indossare la maglia bianconera.

In questa stagione il 28enne, di ruolo ala destra, ha messo a referto 2 assist in 19 partite, mentre nella scorsa il suo bottino era stato di 6 reti e 5 assist in 66 incontri.