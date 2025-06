Cory Emmerton freshfocus

Il Losanna ha annunciato il ritorno di Cory Emmerton, che entrerà a far parte dello staff tecnico di coach Geoff Ward in qualità di assistente allenatore.

Swisstxt

L’ex attaccante dell’Ambrì ha indossato la maglia dei vodesi per cinque stagioni consecutive, dal 2018 al 2023, per poi chiudere la carriera in Swiss League con il Sierre nella stagione 2023-24.