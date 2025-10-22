Il Davos ha ufficializzato il rinnovo sino alla stagione 2028-29 di Enzo Corvi, il cui contratto era in scadenza.
Il 32enne elvetico può vantare quasi 700 presenze con i gialloblù, per i quali milita dal 2012, e questa stagione ha già messo a referto 16 punti in 17 partite disputate.
La National League ha dichiarato di avere aperto una procedura ordinaria nei confronti del difensore del Ginevra Tim Berni.
Il 25enne è finito sotto esame per una possibile carica alla balaustra ai danni di Harrison Schreiber nell'ultima partita contro il Kloten; squalificato preventivamente, non potrà esserci venerdì contro l'Ambrì.