Fino alla stagione 2028-29 Enzo Corvi rinnova con il Davos

Swisstxt

22.10.2025 - 10:57

Enzo Corvi
Enzo Corvi
Freshfocus

Il Davos ha ufficializzato il rinnovo sino alla stagione 2028-29 di Enzo Corvi, il cui contratto era in scadenza.

SwissTXT

22.10.2025, 10:57

22.10.2025, 11:00

Il 32enne elvetico può vantare quasi 700 presenze con i gialloblù, per i quali milita dal 2012, e questa stagione ha già messo a referto 16 punti in 17 partite disputate.

La National League ha dichiarato di avere aperto una procedura ordinaria nei confronti del difensore del Ginevra Tim Berni.

Il 25enne è finito sotto esame per una possibile carica alla balaustra ai danni di Harrison Schreiber nell'ultima partita contro il Kloten; squalificato preventivamente, non potrà esserci venerdì contro l'Ambrì.

