GDT Bellinzona Snakes Ti-Press

Malgrado il 3-1 in favore del Turgovia, i neonati GDT Bellinzona Snakes possono ritenersi soddisfatti per quanto fatto nel giorno del debutto in Swiss League.

A Weinfelden i ragazzi di Pini se la sono infatti giocata alla pari con la sesta forza della scorsa regular season: al vantaggio ospite di Montandon hanno però risposto Lindquist, il ticinese Villa e Nicolet, quest'ultimo a porta sguarnita.

