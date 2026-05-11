Nello scorso campionato ha messo a referto 47 punti Ti-Press

Luca Fazzini ha rinnovato il suo contratto con il Lugano, che sarebbe giunto a scadenza al termine del prossimo campionato, fino alla stagione 2031-32.

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L'attaccante 31enne è reduce dalla seconda regular season più produttiva della sua carriera: in 52 partite ha messo a referto 16 reti e 31 assist, risultando il miglior marcatore svizzero della NL e il quarto in assoluto.

Cresciuto nelle giovanili dell'HCL, Fazzini ha sempre e solo indossato la maglia bianconera, con la quale ha disputato 731 incontri.

Il suo bottino è di 200 reti e 217 assist, per una media di 0,57 punti a partita.