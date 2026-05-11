  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Luca Fazzini rinnova con l'HCL fino alla stagione 2031-32

Swisstxt

11.5.2026 - 09:41

Nello scorso campionato ha messo a referto 47 punti
Nello scorso campionato ha messo a referto 47 punti
Ti-Press

Luca Fazzini ha rinnovato il suo contratto con il Lugano, che sarebbe giunto a scadenza al termine del prossimo campionato, fino alla stagione 2031-32.

SwissTXT

11.05.2026, 09:41

11.05.2026, 09:59

L'attaccante 31enne è reduce dalla seconda regular season più produttiva della sua carriera: in 52 partite ha messo a referto 16 reti e 31 assist, risultando il miglior marcatore svizzero della NL e il quarto in assoluto.

Cresciuto nelle giovanili dell'HCL, Fazzini ha sempre e solo indossato la maglia bianconera, con la quale ha disputato 731 incontri.

Il suo bottino è di 200 reti e 217 assist, per una media di 0,57 punti a partita.

I più letti

Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»
L’SMS del pacco bloccato, poi la chiamata della «banca»: una nuova truffa ti svuota il conto
Louisiana: il capo di una ditta regala 240 milioni ai dipendenti. Ma a una condizione. Ecco quale
Heather Parisi: «Hantavirus? Non mi vaccino», la dura replica di Matteo Bassetti
Chiara Ferragni e Josè Hernandez ufficializzano la loro storia con uno scatto su Instagram

Altre notizie

National League. Doppia conferma ad Ambrì: rinnova Zaccheo Dotti, resta anche Muggli

National LeagueDoppia conferma ad Ambrì: rinnova Zaccheo Dotti, resta anche Muggli

Verso i Mondiali. Ottimi segnali per Cadieux, la Svizzera strapazza la Cechia

Verso i MondialiOttimi segnali per Cadieux, la Svizzera strapazza la Cechia

Hockey. NHL: 4 a 0 nella serie, Hurricanes spediti in finale

HockeyNHL: 4 a 0 nella serie, Hurricanes spediti in finale