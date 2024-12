Kevin Fiala Imago

E' stata una nottata NHL agrodolce quella trascorsa da Kevin Fiala.

L'attaccante elvetico ha infatti trovato la sua 13a rete stagionale, ma non è però riuscito a evitare la sconfitta per 3-1 dei suoi Kings contro i Capitals. Il sangallese ha siglato il momentaneo pareggio a inizio 2o tempo, che però non è bastato per vincere nella 7a trasferta consecutiva dei californiani.