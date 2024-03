Dopo il netto successo sui Chicago Blackhawks, i Kings hanno messo in piedi un altro festival del gol in NHL contro i Wild, battendoli 6-0 sul ghiaccio di casa.

Protagonista Kevin Fiala, il quale è salito a quota 62 punti (23 marcature) in stagione: l’elvetico ha servito l’assist per la rete d’apertura di Phillip Danault e poi ha pure messo la firma sul raddoppio con un preciso polsino in powerplay.

Nessuna gioia, invece, per l’altro svizzero impegnato: Janis Moser e i suoi Coyotes sono stati battuti in trasferta per 5-2 dagli Stars.

