Kevin Fiala è stato il protagonista della vittoria dei Los Angeles Kings, impostisi per 3-2 in casa dei Pittsburgh Penguins.
Il sangallese ha segnato il gol vittoria e fornito un assist, raggiungendo così la soglia dei 500 punti in NHL.
Serata positiva anche per i Dallas Stars di Lian Bichsel, vittoriosi per 2-1 contro Seattle. L'elvetico ha chiuso con un bilancio neutro dopo aver disputato quasi 16 minuti sul ghiaccio.
Sconfitta, invece, per i Winnipeg Jets di Nino Niederreiter, che hanno dovuto inchinarsi per 4-1 contro gli Anaheim Ducks.