NHL Fiala protagonista della vittoria dei Kings in casa di Pittsburgh

Swisstxt

10.11.2025 - 08:58

Kevin Fiala
Kevin Fiala
Keystone

Kevin Fiala è stato il protagonista della vittoria dei Los Angeles Kings, impostisi per 3-2 in casa dei Pittsburgh Penguins.

SwissTXT

10.11.2025, 08:58

10.11.2025, 09:09

Il sangallese ha segnato il gol vittoria e fornito un assist, raggiungendo così la soglia dei 500 punti in NHL.

Serata positiva anche per i Dallas Stars di Lian Bichsel, vittoriosi per 2-1 contro Seattle. L'elvetico ha chiuso con un bilancio neutro dopo aver disputato quasi 16 minuti sul ghiaccio.

Sconfitta, invece, per i Winnipeg Jets di Nino Niederreiter, che hanno dovuto inchinarsi per 4-1 contro gli Anaheim Ducks.

