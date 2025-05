Un assist e due pali: Kevin Fiala brillata al suo ai Mondiali. Immagine: Keystone

La settimana scorsa sua moglie ha perso il figlio che portava in grembo e lunedì Kevin Fiala ha brillato al debutto con la Nazionale svizzera ai Mondiali di Herning. Come ci sia riuscito, non lo sa nemmeno lui.

Keystone-SDA SDA

Lunedì sera, dopo la vittoria della Svizzera per 3-0 sugli Stati Uniti, Kevin Fiala ha rivelato il segreto del suo arrivo tardivo a Herning. «Mia moglie era incinta per la seconda volta», spiega l'attaccante dei Los Angeles Kings. «Purtroppo abbiamo perso il bambino. Non è stato facile per noi».

Questo fa capire anche perché, per molto tempo, non si è saputo se l'MVP dei Mondiali dello scorso anno si sarebbe unito alla squadra svizzera, anche se i Kings sono stati eliminati nel primo turno dei Playoff della NHL.

Alla fine ha deciso che era meglio schiarirsi le idee giocando a hockey, soprattutto perché anche la moglie è volata in Danimarca con la figlia di un anno e il cane di famiglia.

Arrivati tutti in Danimarca domenica sera, l'attaccante è tornato sul ghiaccio già lunedì mattina e ha brillato nel pomeriggio, appena 20 ore dopo l'atterraggio.

Un assist, due pali e molto gioco. Come ci riesce? «È quello che mi chiedo anche io», dice Fiala con un sorriso tranquillo.

Passione per la Nazionale

«Questo dimostra la passione che Kevin ha per la Nazionale, quanto ama giocare per la Svizzera», commenta entusiasta l'allenatore della nazionale Patrick Fischer. Lui e la squadra sono sempre stati al corrente della sua situazione.

Lunedì della scorsa settimana, il medico in California si è reso conto che qualcosa non stava andando secondo i piani con la gravidanza. Venerdì Fiala ha dovuto informare Fischer che la moglie aveva perso il bambino.

Anche lo scorso anno il giocatore si era recato a i Mondiali di Praga solo per la terza partita, ma per un motivo molto più felice. In quell'occasione era diventato papà.

Ancora oggi, la sua famiglia è un pilastro di sostegno. È infinitamente grato che siano con lui. «È la donna migliore che ci sia», sottolinea il 28enne della Svizzera orientale. «Ora vedremo cosa succederà».

I cambi di linea danno i loro frutti

La partecipazione ai Mondiali è anche una distrazione dal dolore emotivo. A Herning, Fiala si schiererà di nuovo al fianco del suo congeniale compagno di linea Nico Hischier. Di conseguenza Patrick Fischer ha dovuto modificare tutte le sue linee d'attacco, compresa quello formata da Hischier, Tyler Moy e Timo Meier, che aveva brillato contro la Danimarca.

L'appenzellese è passato nel secondo blocco accanto a Sven Andrighetto e Denis Malgin, Damien Riat al terzo. Anche Simon Knak e Christoph Bertschy si sono scambiati di posto. Grégory Hofmann, che ha dovuto prendere posto in tribuna, ha sofferto un po' di più.

Le nuove misure sono state un successo, gli svizzeri hanno offerto una prestazione impressionante contro gli Stati Uniti.

«Tutti conoscono il sistema, tutti sanno cosa devono fare. Questo è ciò che mi è piaciuto di più», ha commentato l'allenatore. La ricompensa è ora costituita da due giorni di riposo, di cui almeno uno da trascorrere con le proprie famiglie prima della prestigiosa partita di giovedì contro la Germania.

In ogni caso, il cammino verso i quarti di finale è spianato. Ciò dovrebbe anche aiutare Kevin Fiala a superare un po' il suo dolore personale.