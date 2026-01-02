Kevin Fiala e Roman Josi sono finiti di nuovo sul tabellino dei marcatori.
L’attaccante dei Kings – al 14o sigillo stagionale – ha firmato il momentaneo 3-2 contro i Lightning di Janis Moser (un assist per lui), ma la franchigia di Los Angeles si è fatta riprendere nel 3o periodo finendo per perdere 5-3.
Roman Josi (5a rete in stagione) ha invece provato ad avviare la rimonta sui Kraken con il punto del 3-1, risultato che però si è tramutato poi in un 4-1 a sfavore dei suoi Predators.
Crisi senza fine per i Jets, all’ottava sconfitta di fila e scesi sul ghiaccio senza Nino Niederreiter.