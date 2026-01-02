  1. Clienti privati
Hockey Fiala e Josi ancora in rete in NHL

Swisstxt

2.1.2026 - 08:37

Gol numero 14 per il sangallese
Reuters

Kevin Fiala e Roman Josi sono finiti di nuovo sul tabellino dei marcatori.

SwissTXT

02.01.2026, 08:59

L’attaccante dei Kings – al 14o sigillo stagionale – ha firmato il momentaneo 3-2 contro i Lightning di Janis Moser (un assist per lui), ma la franchigia di Los Angeles si è fatta riprendere nel 3o periodo finendo per perdere 5-3.

Roman Josi (5a rete in stagione) ha invece provato ad avviare la rimonta sui Kraken con il punto del 3-1, risultato che però si è tramutato poi in un 4-1 a sfavore dei suoi Predators.

Crisi senza fine per i Jets, all’ottava sconfitta di fila e scesi sul ghiaccio senza Nino Niederreiter.

