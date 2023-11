Kevin Fiala ha potuto festeggiare le 500 presenze in carriera in regular season in NHL.

L’attaccante sangallese, autore pure di un assist nella vittoria per 4-1 dei suoi Los Angeles Kings sui Vegas Golden Knights, è il quinto giocatore rossocrociato a raggiungere tale traguardo dopo Roman Josi (839), Nino Niederreiter (822), Mark Streit (786) e Luca Sbisa (549).

Il 27enne è così salito a quota 13 punti (una rete) in 12 partite disputate in questa stagione.

Swisstxt