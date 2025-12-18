  1. Clienti privati
NHL Fiala segna, senza volerlo, la sua 12a rete in stagione

Swisstxt

18.12.2025 - 08:55

Deve ringraziare il suo pattino
Deve ringraziare il suo pattino
Imago

Fiala ha segnato involontariamente la sua 12a rete in stagione.

SwissTXT

18.12.2025, 08:55

18.12.2025, 09:09

Il punto del 3-2, risultato che ha sancito la sconfitta dei Kings ai danni dei Panthers, è arrivato infatti in maniera bizzarra, con il pattino del rossocrociato che ha deviato in rete il disco scagliato da Forsling in liberazione.

Nel derby elvetico tra Suter e Niederreiter ha avuto la meglio l’attaccante zurighese, che con i suoi Blues ha superato 1-0 i Jets del grigionese.

I Devils hanno invece ottenuto un’importante vittoria ai rigori (2-1) sui Knights, mentre Josi e i Predators hanno vissuto una serataccia.

