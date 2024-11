Kevin Fiala

Fiala ha ritrovato la via del gol in NHL dopo 8 partite a secco segnando nella vittoria per 4-1 di Los Angeles su Winnipeg di Niederreiter.

Swisstxt

In rete sono andati anche Josi e Suter, che però non hanno potuto festeggiare un successo. Nashville ha perso 3-2 dopo l'overtime contro Philadelphia mentre Vancouver ha subito la legge di Pittsburgh per 5-4.

Dopo due partite vissute in tribuna, Kurashev è tornato in pista, partecipando al 6-2 di Chicago su Dallas.

Serata storta per New Jersey (3-0 subito da St.Louis) e in particolare Siegenthaler, che ha chiuso con un -3.

Swisstxt