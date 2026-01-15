  1. Clienti privati
Rivoluzione in Leventina Filippo Lombardi lascerà la presidenza e il CdA dell'Ambrì Piotta

Swisstxt

15.1.2026 - 17:15

Filippo Lombardi lascia la presidenza e il Consiglio d'amministrazione dell'HC Ambì Piotta 
Filippo Lombardi lascia la presidenza e il Consiglio d'amministrazione dell'HC Ambì Piotta 
archivio KEYSTONE

La seconda rivoluzione nel giro di tre mesi in seno all'HC Ambrì Piotta si è compiuta oggi: Filippo Lombardi lascerà la presidenza della società biancoblù l'8 febbraio, data nella quale è stata convocata un'Assemblea straordinaria.

,

SwissTXT, Sara Matasci

15.01.2026, 17:15

15.01.2026, 17:37

Il 69enne lo ha annunciato tra le righe del comunicato per la convocazione della sopracitata assemblea, che avrà il compito di completare il Consiglio d'Amministrazione, che oggi conta solo 4 membri, mentre lo statuto ne prevede da 5 a 9.

La decisione dell'attuale presidente biancoblu, si legge ancora nel testo, è stata presa per «permettere un rinnovamento di cui la società e i suoi principali azionisti sentono il bisogno».

Nuovo ruolo quale presidente onorario?

Il CdA dell'HCAP ringrazia Lombardi per il lavoro svolto in 17 anni di presidenza e lo propone all’Assemblea dell’8 febbraio quale presidente onorario con compiti speciali per il Gruppo HCAP (rappresentanza, partecipazione in CdA di società controllate, ricerca nuovi azionisti e partner, gestione e riduzione del debito delle società del Gruppo, ricerca di finanziamenti per nuovi progetti).

«L’Assemblea straordinaria dell’8 febbraio - si legge infine nel comunicato - rappresenta pertanto un effettivo nuovo inizio dell’avventura HCAP, alla quale tutti sono chiamati a partecipare con spirito aperto, con il solo scopo di rafforzare la società e consolidarne il futuro».

Lombardi, in carica dal 2009, detiene il record di «longevità» alla presidenza del club. Durante la sua gestione i leventinesi hanno centrato due playoff (2013-14 e 2018-19), hanno vinto una Coppa Spengler e disputato una Champions Hockey League.

