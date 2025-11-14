I bellinzonesi ci hanno provato Ti-Press

Reduci da tre vittorie consecutive, due in campionato e una in Coppa Svizzera, i Bellinzona Snakes non sono riusciti a confermarsi e sono stati sconfitti dai GCK Lions per 4-2.

Dopo aver trovato il pareggio al 27’37» con Micheletti, i ragazzi di Pini hanno subito due reti in rapida successione, alle quali hanno saputo rispondere solamente con la marcatura di Reinhard sul finire del periodo centrale. Nella giornata odierna sono inoltre stati stabiliti gli abbinamenti per le semifinali di Coppa, nelle quali gli Snakes incontreranno, il prossimo 8 gennaio, lo Chaux-de-Fonds.