Si è lottato su ogni disco KEY

Nel Gruppo A Finlandia e Lettonia hanno dato vita a un match fisicamente intenso e combattuto che ha sorriso ai nordici.

Swisstxt

Sotto 2-0 per via delle reti di Parssinen e Lehtonen, i lettoni non sono andati oltre il punto di Abols che ha fissato il punteggio sul 2-1 per gli avversari.