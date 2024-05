Partita a senso unico Imago

La Finlandia ha risposto prontamente alla sconfitta d'apertura ai Mondiali schiantando la Gran Bretagna per 8-0.

La resistenza britannica ha retto fino al 16’14», quando la deviazione di Kapanen (tripletta alla fine del match) sul tiro dell'ex Lugano Kaski ha messo fuori causa Bowns per la prima volta. Anche i difensori del Langnau e dello Zurigo (Riikola autore del 4-0 e Lehtonen del 7-0) hanno partecipato al festival del gol. Il Canada ha avuto qualche problema in più con la Danimarca, ma alla fine si è imposto comunque per 5-1. Doppietta per il fenomeno Bedard.

