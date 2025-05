Fischer KEY

La prima rete ci ha aiutato a sbloccarci, poi mi è piaciuto come abbiamo giocato fino alla fine.

Swisstxt

«Sono soprattutto contento – ha dichiarato Patrick Fischer – Abbiamo ancora fame». La ricetta per il successo secondo il coach rossocrociato? «Ognuno lotta per l'altro, abbiamo un portiere fortissimo, giochiamo bene e lavoriamo duro». «Siamo molto soddisfatti, è una sensazione incredibile essere di nuovo in finale», le parole di Nino Niederreiter. Per Tyler Moy, nato negli USA, sarà una partita speciale, ma «giochiamo per l'oro, non importa chi abbiamo di fronte. Dobbiamo restare concentrati».