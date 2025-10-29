Prima convocazione stagionale: Patrick Fischer chiama 24 uomini con l'esordio del 25enne Nico Gross, le chiamate di Michael Fora e dell'unico rappresentante dei club ticinesi Calvin Thürkauf.
Michael Fora (Davos) e Calvin Thürkauf (unico chiamato delle squadre ticinesi) fanno parte della prima selezione della Svizzera di questa stagione.
Il percorso della squadra guidata da Patrick Fischer partirà la settimana prossima dalla tappa finlandese dell’EHT.
Tra i 24 giocatori convocati dal 50enne coach spicca la presenza del 25enne difensore dei grigionesi Nico Gross, alla sua prima convocazione.
Il terzino ticinese sarà invece il veterano, con 125 partite internazionali disputate finora, in una rosa che conta 10 elementi che hanno vinto l’argento agli scorsi Mondiali.