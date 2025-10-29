  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nazionale Fora e Thürkauf convocati da Fischer per la prima uscita della stagione

Swisstxt

29.10.2025 - 13:40

Michael Fora
Michael Fora
KEY

Prima convocazione stagionale: Patrick Fischer chiama 24 uomini con l'esordio del 25enne Nico Gross, le chiamate di Michael Fora e dell'unico rappresentante dei club ticinesi Calvin Thürkauf.

SwissTXT

29.10.2025, 13:40

29.10.2025, 13:54

Michael Fora (Davos) e Calvin Thürkauf (unico chiamato delle squadre ticinesi) fanno parte della prima selezione della Svizzera di questa stagione.

Il percorso della squadra guidata da Patrick Fischer partirà la settimana prossima dalla tappa finlandese dell’EHT.

Tra i 24 giocatori convocati dal 50enne coach spicca la presenza del 25enne difensore dei grigionesi Nico Gross, alla sua prima convocazione.

Il terzino ticinese sarà invece il veterano, con 125 partite internazionali disputate finora, in una rosa che conta 10 elementi che hanno vinto l’argento agli scorsi Mondiali.

I più letti

La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»
William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
Appena entrato in squadra, Nicolas Petan lascia già l'Ambrì
Presto avremo bisogno di un quarto colore per i semafori? Ecco perché
Vanessa Incontrada annuncia a sorpresa le nozze: «Mi sono innamorata di nuovo»

Altre notizie

Ecco il motivo. Appena entrato in squadra, Nicolas Petan lascia già l'Ambrì

Ecco il motivoAppena entrato in squadra, Nicolas Petan lascia già l'Ambrì

NHL. La striscia vincente di New Jersey si ferma al cospetto degli Avalanche

NHLLa striscia vincente di New Jersey si ferma al cospetto degli Avalanche

National League. Il secondo derby è del Lugano, l'Ambrì perde la tramontana per 23 fatali secondi

National LeagueIl secondo derby è del Lugano, l'Ambrì perde la tramontana per 23 fatali secondi

Video

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Super League | 11° turno | stagione 25/26

28.10.2025

Sion – San Gallo 3:2

Sion – San Gallo 3:2

Super League | 11° turno | stagione 25/26

28.10.2025

Real Madrid – Barcelona 2-1

Real Madrid – Barcelona 2-1

LALIGA | 10ème journée | Saison 25/26

26.10.2025

Lawson: «Avrei potuto davvero ucciderli»

Lawson: «Avrei potuto davvero ucciderli»

27.10.2025

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Sion – San Gallo 3:2

Sion – San Gallo 3:2

Real Madrid – Barcelona 2-1

Real Madrid – Barcelona 2-1

Lawson: «Avrei potuto davvero ucciderli»

Lawson: «Avrei potuto davvero ucciderli»

Più video