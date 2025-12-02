Patrick Fischer ha fatto le sue scelte per gli Swiss Ice Hockey Games. KEYSTONE

Patrick Fischer ha fatto le sue scelte per gli Swiss Ice Hockey Games, che si terranno dall’11 al 14 dicembre alla Swiss Life Arena di Zurigo e che rappresenteranno l’ultimo appuntamento pre Olimpiadi di Milano-Cortina.

SwissTXT Swisstxt

Il selezionatore ha così optato per un roster esperto e consolidato, che verosimilmente – ad eccezione degli NHLers e di qualche esclusione particolare – sarà simile a quello che si vedrà all’opera di Giochi.

Non è presente il difensore ticinese del Davos Michael Fora, mentre delle squadre del nostro cantone vi saranno Dario Simion e Calvin Thuerkauf.