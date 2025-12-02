Patrick Fischer ha fatto le sue scelte per gli Swiss Ice Hockey Games, che si terranno dall’11 al 14 dicembre alla Swiss Life Arena di Zurigo e che rappresenteranno l’ultimo appuntamento pre Olimpiadi di Milano-Cortina.
Il selezionatore ha così optato per un roster esperto e consolidato, che verosimilmente – ad eccezione degli NHLers e di qualche esclusione particolare – sarà simile a quello che si vedrà all’opera di Giochi.
Non è presente il difensore ticinese del Davos Michael Fora, mentre delle squadre del nostro cantone vi saranno Dario Simion e Calvin Thuerkauf.