Patrick Fischer ha rifiutato l'offerta di dimissioni dalla Federazione svizzera di hockey su ghiaccio mercoledì. Immagine: Keystone

Dopo 48 ore turbolente, Patrick Fischer è stato licenziato dalla Federazione svizzera di hockey su ghiaccio a un mese dall'inizio della Coppa del Mondo di casa. Ecco come è stato licenziato l'allenatore di lunga data e di successo della nazionale.

Luca Betschart Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Patrick Fischer è stato licenziato come allenatore della nazionale svizzera di hockey su ghiaccio con effetto immediato dopo che lunedì il 50enne ha ammesso di essersi recato ai Giochi Olimpici di Pechino con un certificato Covid falsificato.

L'ormai ex coach ha rifiutato un'offerta di dimissioni mercoledì, quindi l'associazione ne ha tratto le conseguenze e lo ha licenziato.

Dopo il licenziamento, anche l'editore della SRF Pascal Schmitz si è espresso, dando il via alle danze dopo una conversazione con Fischer a pranzo. Mostra di più

Tutto ha avuto inizio con la confessione di Patrick Fischer lunedì sera, poco dopo le 20.00.

In un video messaggio, l'allenatore della nazionale ammette di essersi recato ai Giochi Olimpici del 2022 a Pechino con un certificato Covid falsificato.

Fischer si pente del suo reato, per il quale è stato condannato come privato cittadino nel 2023 - e inizialmente riceve il sostegno della Federazione svizzera di hockey su ghiaccio, che considera la questione «chiusa» con la dichiarazione pubblica del 50enne.

Ma questo non basta.

Poco dopo, infatti, emergono nuovi dettagli: tra l'altro, il relativo decreto penale rivela che Fischer non ha detto tutta la verità nella sua dichiarazione di lunedì.

Contrariamente alla sua dichiarazione di aver «sempre rispettato la legge» fino alla falsificazione del certificato, Fischer aveva già un precedente penale all'epoca - secondo l'associazione di hockey per un'infrazione di velocità.

Offerta di dimissioni respinta

A differenza della federazione svizzera, la IIHF ha reagito mercoledì e ha avviato un'indagine sull'allenatore dell'anno 2025.

Le pressioni esercitate da più parti hanno portato la federazione svizzera a fare marcia indietro e a proporre le dimissioni di Fischer. L'allenatore di lunga data della nazionale le ha rifiutate.

Mercoledì sera, la SIHF ha tratto le conseguenze e ha licenziato Fischer con effetto immediato.

«Dal punto di vista odierno, il nostro giudizio iniziale secondo cui la questione era chiusa è stato troppo miope. Si tratta di valori e di rispetto che sono centrali per l'hockey su ghiaccio svizzero e che non sono stati vissuti da Patrick Fischer nel 2022.», ha dichiarato in un comunicato pubblicato.

«L'associazione si rammarica di aver prestato troppa poca attenzione a questo aspetto nella sua valutazione iniziale».

Fischer ha raccontato la sua storia a pranzo

A parlare è l'uomo che ha dato il via alla vicenda: il redattore della SRF Pascal Schmitz. Su «10vor10», il produttore e presentatore, che lavora per SRF dal 2013, spiega cosa è successo.

Secondo lui, circa un mese fa è avvenuto un incontro durante la ricerca di informazioni per fare un ritratto dell'allenatore della nazionale.

«Durante la pausa pranzo c'è stata una conversazione tra me e lui. C'erano anche il responsabile dei media della Federazione Svizzera di Hockey e un mio collega della SRF che stava filmando il ritratto. E lì Fischer mi ha parlato di questo certificato Covid che aveva ordinato senza che gli fosse stato chiesto», racconta Schmitz.

Che aggiunge: «Come giornalista, devi chiederti: cosa fai con queste informazioni ora? La dimentichiamo o dobbiamo fare il nostro lavoro? Noi abbiamo deciso per la seconda ipotesi».

La SRF si rivolge quindi alla Procura di Lucerna per l'ordine di pena sommaria, adducendo un interesse pubblico prevalente.

«Su questa base, abbiamo messo Fischer di fronte ai fatti», dice Schmitz.

A ciò ha fatto seguito la dichiarazione di Fischer, che ha scatenato un dibattito pubblico - con l'esito già noto.