Separazione Duca e Cereda Ambrì, ora parla il CEO Fischer: «È ora di guardare avanti»

Swisstxt

15.10.2025 - 20:24

Il CEO
Il CEO
KEY

Il CEO Andreas Fischer fa il punto: mentre è ancora in corso la verifica se si tratti di licenziamento o dimissioni per Paolo Duca e Luca Cereda, li ringrazia pubblicamente e conferma che il CdA appoggia lo staff a interim Landry-Matte-Benin per guidare l'Ambrì.

SwissTXT

15.10.2025, 20:24

15.10.2025, 20:34

Solo Andreas Fischer può parlare di questioni societarie ad Ambrì e oggi il CEO ha fatto il punto della situazione, partendo dalla separazione con Paolo Duca e Luca Cereda.

Nuovo ds a interim. L'Ambrì ringrazia Duca e Cereda e sulla panchina proseguirà col duo Landry-Matte

Nuovo ds a interimL'Ambrì ringrazia Duca e Cereda e sulla panchina proseguirà col duo Landry-Matte

«Le discussioni tra le parti per definire se si tratta di licenziamento o dimissioni sono in corso, al momento una risposta non c'è. Ringrazio personalmente entrambi, ma ora è giunto il momento di guardare avanti per il bene dell'Ambrì», ha detto.

«La scelta di continuare con Landry, Matte e Benin è del CdA e del sottoscritto. Tutti conoscono la squadra e l'ambiente, c'è stata una reazione».

Ambrì: via ds e allenatore. Paolo Duca: «Fa molto male, abbiamo preso una pugnalata alle spalle»

Ambrì: via ds e allenatorePaolo Duca: «Fa molto male, abbiamo preso una pugnalata alle spalle»

