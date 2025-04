Keystone

A Luca Fazzini non sono bastate le buone prestazioni in amichevole per convincere Patrick Fischer a portarlo con sé ai Mondiali di Herning e Stoccolma.

Swisstxt

L’attaccante bianconero risulta infatti tra i sei giocatori tagliati dal tecnico rossocrociato per fare spazio a quelli reduci dalla finale dei playoff. Da Zurigo sono infatti stati chiamati Kukan, Marti, Andrighetto, Baechler e Malgin mentre da Losanna arriveranno Glauser, Jäger e Riat. In attesa di news dal Nordamerica continua invece il sogno di una convocazione per il difensore biancoblù Wuethrich e per il ticinese Fora.