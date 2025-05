Festeggiano i Panthers KEY

NHL:i Florida Panthers hanno continuato a dimostrare il loro strapotere nella finale di Eastern Conference.

Swisstxt

I Cats si sono infatti portati sul 3-0 nella serie contro Carolina vincendo per 6-2 gara-3. Decisivi i primi 11' del terzo tempo in cui i Panthers hanno trovato ben 5 reti. La compagine della Florida è a un passo dalla terza finale per la Stanley Cup consecutiva.