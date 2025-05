Ancora fino in fondo KEY

La prima vittoria in gara-4 dei Carolina Hurricanes non ha cambiato i piani dei Florida Panthers, che si sono imposti per 5-3 in trasferta a Raleigh ed hanno chiuso la serie sul 4-1.

I campioni in carica, che hanno realizzato il game-winning goal al 52’21'' con Carter Verhaeghe, si sono guadagnati così il diritto di difendere il titolo dello scorso anno, accedendo per la terza stagione consecutiva all’ultimo atto della Stanley Cup.

Visto che gli Edmonton Oilers conducono per 3-1 sui Dallas Stars ad Ovest è allora verosimile che la finale sarà una rivincita dell’ultimo campionato.