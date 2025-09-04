  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Fora,"avevo un accordo con Duca»

Swisstxt

4.9.2025 - 09:02

Michael Fora
Michael Fora
KEY

E' finito a Losanna, ma in realtà a Michael Fora sarebbe tanto piaciuto tornare ad Ambrì.

SwissTXT

04.09.2025, 09:02

A confermarlo è stato lo stesso difensore ticinese. «Mi sono trovato con Paolo Duca quest’estate e abbiamo contrattato un’offerta che lui reputava corretta – ha spiegato Fora – io avrei dovuto rinunciare a una fetta del mio stipendio ma per l’Ambrì lo avrei fatto. Poi dai piani alti è stato bloccato tutto per diversi motivi». «Li capisco, anche se mi è dispiaciuto. Mi ha comunque fatto piacere poter parlare con la società di un eventuale ritorno», ha concluso il 29enne.

I più letti

Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché
Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti

Video correlati

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Più video

Altre notizie

Meno tessere vendute. Per il Lugano un obiettivo chiaro: «Raggiungere i playoff»

Meno tessere vendutePer il Lugano un obiettivo chiaro: «Raggiungere i playoff»

Hockey. Colpaccio del Losanna, che s'assicura Michael Fora per 5 anni

HockeyColpaccio del Losanna, che s'assicura Michael Fora per 5 anni

Poesia, passione e memoria. Per la leggenda Jaromir Jagr alla Corner Arena eravamo solo in 1'500. Ma la serata è stata memorabile

Poesia, passione e memoriaPer la leggenda Jaromir Jagr alla Corner Arena eravamo solo in 1'500. Ma la serata è stata memorabile