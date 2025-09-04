Michael Fora KEY

E' finito a Losanna, ma in realtà a Michael Fora sarebbe tanto piaciuto tornare ad Ambrì.

SwissTXT Swisstxt

A confermarlo è stato lo stesso difensore ticinese. «Mi sono trovato con Paolo Duca quest’estate e abbiamo contrattato un’offerta che lui reputava corretta – ha spiegato Fora – io avrei dovuto rinunciare a una fetta del mio stipendio ma per l’Ambrì lo avrei fatto. Poi dai piani alti è stato bloccato tutto per diversi motivi». «Li capisco, anche se mi è dispiaciuto. Mi ha comunque fatto piacere poter parlare con la società di un eventuale ritorno», ha concluso il 29enne.