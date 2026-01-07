  1. Clienti privati
Milano-Cortina 2026 Hockey: ecco quali svizzeri giocheranno alle Olimpiadi

Swisstxt

7.1.2026 - 17:28

Thürkauf
Thürkauf
Imago

Patrick Fischer ha reso nota la sua selezione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, al via tra poco meno di un mese.

SwissTXT

07.01.2026, 17:28

07.01.2026, 17:31

L'allenatore rossocrociato ha puntato sull'esperienza, scegliendo una rosa con poche sorprese.

Ai Giochi saranno infatti presenti tutti gli elvetici impegnati in NHL (tranne Bichsel), mentre a rappresentare il Ticino ci saranno Fora e il capitano del Lugano Thuerkauf. Tra i pali sono invece stati scelti Genoni, Berra e Schmid.

Spiccano le assenze di Rochette, Simion, Hofmann e Moy. A Milano i rossocrociati affronteranno Francia, Canada e Cechia.

