Thürkauf Imago

Patrick Fischer ha reso nota la sua selezione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, al via tra poco meno di un mese.

SwissTXT Swisstxt

L'allenatore rossocrociato ha puntato sull'esperienza, scegliendo una rosa con poche sorprese.

Ai Giochi saranno infatti presenti tutti gli elvetici impegnati in NHL (tranne Bichsel), mentre a rappresentare il Ticino ci saranno Fora e il capitano del Lugano Thuerkauf. Tra i pali sono invece stati scelti Genoni, Berra e Schmid.

Spiccano le assenze di Rochette, Simion, Hofmann e Moy. A Milano i rossocrociati affronteranno Francia, Canada e Cechia.