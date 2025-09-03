  1. Clienti privati
Hockey Colpaccio del Losanna, che s'assicura Michael Fora per 5 anni

Swisstxt

3.9.2025 - 13:18

Il Losanna ha messo a segno un bel colpo sul mercato dei trasferimenti: i vodesi si sono assicurati per cinque anni il difensore Michael Fora a partire dalla stagione 2026-27.

Michael Fora
Michael Fora
KEY

SwissTXT

03.09.2025, 13:18

03.09.2025, 13:21

Il ticinese, cresciuto nell'Ambrì, lascerà così il Davos dopo quattro inverni. Nell'ultimo campionato ha ottenuto 6 reti e 11 assist con i grigionesi, mentre in totale in NL ha disputato 451 incontri (167 punti).

Il quasi 30enne con la Nazionale ha disputato cinque Mondiali, tra i quali gli ultimi quattro consecutivi, partecipando alla conquista dei più recenti tre argenti della Svizzera.

