Il Losanna ha messo a segno un bel colpo sul mercato dei trasferimenti: i vodesi si sono assicurati per cinque anni il difensore Michael Fora a partire dalla stagione 2026-27.

Michael Fora KEY

SwissTXT Swisstxt

Il ticinese, cresciuto nell'Ambrì, lascerà così il Davos dopo quattro inverni. Nell'ultimo campionato ha ottenuto 6 reti e 11 assist con i grigionesi, mentre in totale in NL ha disputato 451 incontri (167 punti).

Il quasi 30enne con la Nazionale ha disputato cinque Mondiali, tra i quali gli ultimi quattro consecutivi, partecipando alla conquista dei più recenti tre argenti della Svizzera.