Cambiamento

Il canadese ex Ambrì a 24 anni ha deciso di cambiare vita.

Alex Formenton non è più un giocatore di hockey. Come riferito da diversi media nordamericani, l’ex giocatore dell’Ambrì a 24 anni ha scelto di cambiare vita, a causa anche delle questioni legali che lo coinvolgono.

L’attaccante è infatti sotto accusa insieme ad altri quattro ex compagni della U20 canadese (Michael McLeod, Carter Hart, Dillon Dubé e Cal Foote) per violenza sessuale e le carte della corte hanno fatto luce sulla sua attuale situazione: il nativo di Barrie è impiegato a tempo pieno nell’edilizia, avendo scelto questa strada anche per assicurarsi delle entrate fisse al fine di mantenersi e di poter pagare le spese processuali.

In carriera ha disputato 109 partite di NHL (23 reti e 16 assist) e 46 in NL (20 reti e 9 assist).

